Pakistan ordusu Belucistan'da 4 militanı etkisiz hale getirdi, 1 güvenlik görevlisi öldü

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Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen istihbarat destekli operasyonlarda 4 militanın etkisiz hale getirildiğini, 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat üzerine, eyaletin Gwadar ve Kalat bölgelerinde iki ayrı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Kalat'ta düzenlenen operasyonda, Hindistan destekli olduğu öne sürülen 4 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Gwadar bölgesindeki operasyon sırasında ise el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik güçlerinden 1 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, ordunun Belucistan'daki terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA