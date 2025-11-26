Pakistan Ordusu, Afganistan'a Hava Saldırısı İddalarını Reddetti

İSLAMABAD/KABİL, 26 Kasım (Xinhua) -- Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry pazartesi dün gecesi Afganistan'da herhangi bir operasyon gerçekleştirmediklerini belirterek, Afganistan yetkililerine kendi topraklarından yola çıkarak faaliyet gösteren terör gruplarına karşı doğrulanabilir önlemler alma çağrısı yaptı.

Chaudhry, salı günü basın mensuplarına hitap ederken "Pakistan, herhangi bir operasyon düzenlediğinde her zaman resmi bir açıklama yapar" dedi.

Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarında saldırı düzenlediği şeklinde Afganistan tarafının dile getirdiği son iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Afganistan hükümetinin terör yuvalarına karşı inandırıcı adımlar atması gerektiğini belirten Chaudhry, Pakistan'daki saldırıları gerçekleştiren militanlara karşı doğrulanabilir önlemler alınıncaya kadar hiçbir diyaloğun gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın pazartesi gecesi Afganistan'ın doğusuna hava saldırıları düzenlendiğini öne sürerek, 10 Afgan'ın ölümüne yol açan saldırılarını ülke egemenliğine yapılmış bir ihlal olarak kınamış ve uygun zamanda harekete geçecekleri uyarısında bulunmuştu.

Hava sahalarını, topraklarını ve vatandaşlarını savunmanın Afganistan'ın meşru hakkı olduğunu kaydeden Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, uygun zamanda gerekli karşı adımın atılacağını belirtti.

İki ülke arasında ekimde sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar iki taraftan çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmıştı.