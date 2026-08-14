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Pakistan: İslamabad Mutabakatı tek yol

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Pakistan hükümeti, İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının tek çözüm yolu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Dar, ABD Maslahatgüzarı ile görüşmesinde bölgesel barış için kararlılığı yineledi.

Pakistan hükümeti, İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın "maddeten ve manen" uygulanmasının ileriye dönük tek yol olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Natalie Baker'ın bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmenin, Pakistan ile ABD arasındaki ikili işbirliği ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler üzerine yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, Bakan Dar'ın ikili ilişkilerdeki olumlu gidişatı takdir ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Dar'ın İslamabad Mutabakatı'nın "maddeten ve manen" uygulanmasının ileriye dönük tek yol olduğunu vurguladığı ve Pakistan'ın bölgesel barış ve güvenliğe olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiği aktarıldı.

Baker'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında Pakistan'ın üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiği ifade edilen açıklamada, Pakistan'ın Bağımsızlık Günü münasebetiyle Dar'a tebriklerini ilettiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran yönetimleri, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Kaynak: AA
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