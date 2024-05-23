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Pakistan'ın Lahor kentinde sıcak hava dalgası

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Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Pakistan'ın Lahor kentindeki insanlar serinlemenin yollarını arıyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 47 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İSLAMABAD, 23 Mayıs (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Pakistan'ın Lahor kentindeki insanlar sokaklarda serinlemenin yollarını arıyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 47 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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