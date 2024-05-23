Pakistan'ın Lahor kentinde sıcak hava dalgası
Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Pakistan'ın Lahor kentindeki insanlar serinlemenin yollarını arıyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 47 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
İSLAMABAD, 23 Mayıs (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına aldığı Pakistan'ın Lahor kentindeki insanlar sokaklarda serinlemenin yollarını arıyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 47 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.