Pakistan'ın Kuzeybatısındaki Aşiret Kavgasında 16 Kişi Öldü

İSLAMABAD, 16 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki rakip aşiret arasında çıkan silahlı çatışmada en az 16 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

İSLAMABAD, 16 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki rakip aşiret arasında çıkan silahlı çatışmada en az 16 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kohat polis yetkilileri Xinhua'ya verdikleri demeçte, olayın Pazartesi günü geç saatlerde eyaletin Kohat ilçesine bağlı Darra Adam Khel aşiret bölgesinde iki grup arasında bir kömür madeninin sınırına ilişkin yaşanan ihtilaf nedeniyle meydana geldiğini, 16 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis, olayın iki aşiret arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını, rakip aşiretleri uzlaştırmak için yerel bir aşiret mahkemesi olan Jirga'da birkaç oturumun gerçekleştiğini ifade etti. Ancak Pazartesi günü kömür madeninde çalışırken karşı karşıya gelen gruplar arasında çatışma çıktı.

Yerel basında çıkan haberlere göre polis ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine intikal ederek yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı.

Polis, zanlılar hakkında dava açtı ve soruşturma başlattı.

Kolluk kuvvetlerinin tartışmalı kömür madeninde kontrolü sağladığını açıklayan polis, bazı suçluların ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını ve onları yakalamak için arama operasyonunun sürdüğünü de sözlerine ekledi.