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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis araçlarına pusu kuruldu, 10 polis öldü

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat ilçesinde polis araçlarına pusu kurulması sonucu 10 polis hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi Faisal Khan, saldırganlara karşı operasyon başlatıldığını, saldırıyı henüz bir örgütün üstlenmediğini bildirdi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 10 polis yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilisi Faisal Khan, basına yaptığı açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat ilçesinde polis memurlarını taşıyan araçlara silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğunu söyledi.

Khan, saldırının ardından güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada, ikisi üst düzey rütbeli olmak üzere 10 polis memurunun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Faisal Khan, saldırganlara karşı operasyon başlatıldığını, saldırıyı henüz herhangi bir örgütün üstlenmediğini bildirdi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise terör örgütü "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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