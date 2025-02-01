Pakistan'da çatışmalar durmuyor: 18 asker hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda 18 asker yaşamını yitirirken, 23 militan etkisiz hale getirildi. Pakistan Ordusu yetkilileri, operasyonların devam ettiğini duyurdu.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
PAKİSTAN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'da son 24 saatte yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri ile militanların farklı bölgelerde çatıştıkları belirtildi.
18 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, Harnai ilçesindeki çatışmada 11, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, militanlara yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Temizlik operasyonları, bu iğrenç ve alçakça eylemin failleri ve kolaylaştırıcıları adalete teslim edilene kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.