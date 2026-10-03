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Pakistan, iki sivilin Hindistan ateşiyle öldürüldüğü iddiasıyla protesto notası verdi

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Pakistan, Hindistan sınır güçlerinin ateş açması sonucu iki Pakistanlı sivilin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı gerekçesiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdi. Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılırken Pakistan şeffaf soruşturma istedi.

Pakistan hükümeti, iki vatandaşının Hindistan sınır güçleri tarafından vurularak "öldürüldüğü" gerekçesiyle Yeni Delhi yönetimine protesto notası iletti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pencap eyaletine bağlı Kasur bölgesindeki sınır hattı yakınlarında Hindistan Sınır Güvenlik Güçlerinin (BSF) ateş açması sonucu iki Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan güçlerinin olayda "bütünüyle haksız yere" güç kullandığı ifade edilen açıklamada, olay üzerine Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve protesto notasının verildiği belirtildi.

Açıklamada Pakistan'ın, hayatını kaybedenlerin "casus" olarak nitelendirilmesine yönelik girişimi en güçlü şekilde reddettiği kaydedilerek, Hindistan'a olayla ilgili derhal şeffaf ve muteber soruşturma yürütmesi ve bulguları Pakistan hükümetiyle paylaşması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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