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Pakistan, Hindistan'ın Hava Üssü Saldırılarına Karşı Önlem Aldı

Pakistan, Hindistan'ın Hava Üssü Saldırılarına Karşı Önlem Aldı
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın hava üssüne düzenlediği füzeli saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Tüm stratejik unsurların güvende olduğunu bildiren ordu, olayın ardından bölgede ambulans faaliyetlerini artırdı.

RAWALPİNDİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Hindistan'ın düzenlediği saldırının ardından Nur Han Hava Üssü yakınlarında görülen ambulans, 10 Mayıs 2025.

Pakistan ordusu sözcüsü cumartesi erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'daki üç hava üssüne havadan karaya füzeler fırlattığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin tüm stratejik unsurların güvende olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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