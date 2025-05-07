Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar:  Hindistan, Masum Sivillere ve Camilere Korkakça Saldırılar Düzenledi

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar:  Hindistan, Masum Sivillere ve Camilere Korkakça Saldırılar Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın sivillere yönelik saldırı düzenlediğini aktardı. Tarar, "Şimdi, hazırlıklı olun" diyerek karşılık verileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın sivillere yönelik saldırı düzenlediğini aktardı. Tarar, "Şimdi, hazırlıklı olun" diyerek karşılık verileceğini bildirdi.

Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan, Pakistan'daki masum sivillere ve camilere korkakça saldırılar düzenleyerek bu milletin onurunu ve gururunu tehdit etti. Şimdi, hazırlıklı olun. Bu millet, şehitlerinin kanının her bir damlası için düşmanı sorumlu tutacak. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, halkın duygularıyla tam olarak uyumlu, ezici bir yanıt veriyor. Tüm millet, cesur subaylarımız ve askerlerimizle dua ve dayanışma içinde birleşmiş durumda." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Victor Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.