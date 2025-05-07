Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar:  Hindistan, Masum Sivillere ve Camilere Korkakça Saldırılar Düzenledi

(ANKARA) - Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın sivillere yönelik saldırı düzenlediğini aktardı. Tarar, "Şimdi, hazırlıklı olun" diyerek karşılık verileceğini bildirdi.

Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan, Pakistan'daki masum sivillere ve camilere korkakça saldırılar düzenleyerek bu milletin onurunu ve gururunu tehdit etti. Şimdi, hazırlıklı olun. Bu millet, şehitlerinin kanının her bir damlası için düşmanı sorumlu tutacak. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, halkın duygularıyla tam olarak uyumlu, ezici bir yanıt veriyor. Tüm millet, cesur subaylarımız ve askerlerimizle dua ve dayanışma içinde birleşmiş durumda." dedi.