Pakistan donanması iki operasyonda 96 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydu

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İSLAMABAD, 8 Ekim (Xinhua) -- Pakistan donanması, Umman Denizi'nde düzenlediği iki ayrı operasyonda yaklaşık 96 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde konuşlandırılmış Pakistan Donanması'na ait YARMOOK gemisi, operasyonlar sırasında Pakistan kıyıları açıklarında iki ahşap tekneyi durdurdu.

Operasyonlarda teknelerin içindeki gizli bölmelerden yaklaşık 850 kilogram kristal metamfetamin ve 2.000 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen uyuşturuculara el konulduğu ve daha sonra imha ve yasal işlemler için ilgili makamlara teslim edileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua