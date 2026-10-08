Haberler

Pakistan donanması iki operasyonda 96 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan donanması iki operasyonda 96 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan donanması, Umman Denizi'nde iki operasyonda yaklaşık 96 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi. YARMOOK gemisinin durdurduğu iki ahşap tekneden yaklaşık 850 kilogram metamfetamin ve 2.000 kilogram esrar çıkarıldı; uyuşturucular yasal işlem için makamlara teslim edilecek.

İSLAMABAD, 8 Ekim (Xinhua) -- Pakistan donanması, Umman Denizi'nde düzenlediği iki ayrı operasyonda yaklaşık 96 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Umman Denizi'nde konuşlandırılmış Pakistan Donanması'na ait YARMOOK gemisi, operasyonlar sırasında Pakistan kıyıları açıklarında iki ahşap tekneyi durdurdu.

Operasyonlarda teknelerin içindeki gizli bölmelerden yaklaşık 850 kilogram kristal metamfetamin ve 2.000 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen uyuşturuculara el konulduğu ve daha sonra imha ve yasal işlemler için ilgili makamlara teslim edileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Pentagon'dan saldırı seçenekleri istendi

Trump'ın ara seçim öncesi İran planı deşifre oldu! Bu seçenek masada
Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var

Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
Girne açıklarında batan gemide can kaybı 27 oldu, 1 kişi hala kayıp

Girne'deki gemi faciasında bir naaş daha bulundu! 1 kişi hala kayıp
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek