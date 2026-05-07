Pakistan Dışişleri Bakanı: Bölgesel Barış İçin Çabalarımız Sürüyor

İSLAMABAD, 7 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, bölgesel barış ve istikrara bağlılıklarını yineleyerek, gerilimlerin azaltılması ve diyaloğun geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir diplomatik temasların önemini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Dar, çarşamba günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, barış, ilerleme ve refahı teşvik etmeye yönelik çabalarını sürdürdüklerini belirterek, bunları ülkenin ulusal vizyonunun temel unsurları olarak nitelendirdi.

Dar ayrıca, bölgesel sorunların ele alınması ve istikrarın korunmasında diplomasinin ve yapıcı ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua