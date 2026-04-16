Pakistan, yerli gemisavar füzenin gerçek mühimmatla test atışını gerçekleştirdi

Pakistan, yerli olarak geliştirdiği gemisavar füzenin gerçek mühimmatla yapılan test atışını başarıyla tamamladığını açıkladı. Füze, gelişmiş güdüm sistemi ve yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan Donanmasının füze atış denemesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yerli üretim füzenin gelişmiş güdüm sistemi ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu kaydedilerek bu sayede değişen koşullara uyum sağlayabildiği ve hassas vuruş gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Füzenin "yüksek hızda ve uzun menzilde hedefini isabetle vurduğu" belirtilen açıklamada, testin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
