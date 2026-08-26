Pakistan'dan Afganistan'a Sert Yanıt

Pakistan, Afganistan yönetiminin "Pakistan güçlerinin Bedahşan vilayetindeki silahlı muhalif gruplara destek verdiği veya eşlik ettiği" iddiasını reddetti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan yönetiminin "Pakistan güçlerinin Bedahşan vilayetindeki silahlı muhalif gruplara destek verdiği veya eşlik ettiği" iddiasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaya tepki gösterilerek, "Gerçeklerden bundan daha uzak bir iddia olamaz. Bu asılsız söylemi destekleyecek hiçbir güvenilir kanıt sunulmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Bedahşan'daki şiddet olaylarının dış müdahaleden kaynaklanmadığı belirtilen açıklamada, yaşanan durumun Pakistan'ın müdahalesini değil, Afganistan'ın kendi iç güvenlik ve yönetim sorunlarını yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, bağımsız raporların bölgedeki çatışmaları "kapsayıcı olmayan ve Afganistan yönetimine karşı verilen silahlı bir mücadele" olarak belgelediği ve Pakistan'ın dahli olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Pakistan hükümetinin tutarlı bir şekilde barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ı desteklediği, komşusunda istikrarsızlık oluşturmak gibi bir amacının olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabil yönetimi, Afganistan'ın iç sorunları nedeniyle Pakistan'ı suçlamak yerine kendi yönetim başarısızlıklarından kaynaklanan ve giderek büyüyen sorunları çözmelidir. Kanıtsız iddialar gerçeklerin yerini tutamaz."

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Aamaj News'e verdiği röportajda, "Pakistanlı yetkililerin Bedahşan'daki şiddet olaylarına fiilen müdahil olduğunu" öne sürmüştü.

Kaynak: AA