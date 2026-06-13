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Afganistan: Pakistan'daki 763 Afgan Tutuklu Serbest Bırakıldı, 3.700 Mülteci Geri Döndü

Afganistan: Pakistan'daki 763 Afgan Tutuklu Serbest Bırakıldı, 3.700 Mülteci Geri Döndü
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Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, son bir haftada Pakistan'da tutuklu 763 Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını ve son 24 saatte 3.700 mültecinin ülkeye döndüğünü açıkladı. Dönüşler Spin Boldak ve Torkham sınır kapılarından gerçekleşti.

KABİL, 13 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, son bir hafta içinde Pakistan'da tutuklu bulunan 763 Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını, son 24 saatte ise 3.700 Afgan mültecinin ülkeye geri döndüğünü bildirdi.

Bakanlık cumartesi günü yaptığı açıklamada, Pakistan'daki cezaevlerinde çeşitli suçlardan tutuklu olan Afgan vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yer alan Spin Boldak ile doğudaki Nangarhar vilayetinde yer alan Torkham sınır kapıları üzerinden ülkelerine döndüğünü belirtti.

Yurt dışında yaşadığı tahmin edilen 6 milyondan fazla Afgan vatandaşının büyük bölümü Pakistan ve İran'da bulunuyor. Her iki ülke de son dönemde kayıt dışı yabancı uyrukluların ülkelerine geri dönmeleri yönündeki baskılarını artırmış durumda.

Kaynak: Xinhua
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