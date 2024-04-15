- Pakistan'daki sel ve yıldırımlarda 43 kişi öldü

KARAÇİ - Pakistan'da son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da olumsuz hava şartları can kaybına neden oldu. Son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu seller ve düşen yıldırımlar nedeniyle ülkede 43 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 12 kişinin Hayber Pakhtunhwa'da, 21 kişinin Pencap'ta ve 10 kişinin Belucistan'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birçok kentte evler ve caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'ne tüm kentlerle koordinasyon sağlaması talimatını verdi.

Şiddetli yağışların hafta boyunca Pakistan'da etkili olması bekleniyor.