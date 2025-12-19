Haberler

Pakistan Hapishanelerinden Salıverilen 167 Afganistan Vatandaşı Ülkelerine Geri Döndü

Pakistan Hapishanelerinden Salıverilen 167 Afganistan Vatandaşı Ülkelerine Geri Döndü
Güncelleme:
Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, Pakistan hapishanelerinde tutuklu bulunan 167 Afgan vatandaşının serbest bırakıldığını ve güvenli bir şekilde Afganistan'a döndüklerini açıkladı. Mülteciler, sınırda yardım aldıktan sonra memleketlerine gönderildi.

KABİL, 19 Aralık (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, Pakistan hapishanelerinde tutuklu bulunan toplam 167 Afganistan vatandaşının geçen hafta serbest bırakılarak Afganistan'a güvenli bir şekilde döndüğünü duyurdu.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu kişilerin 1 gün ile 2 ay arasında değişen sürelerle gözaltında tutulmuş olduğu belirtildi.

Kandahar eyaletinin güneyindeki Spin Boldak Sınır Kapısı'ndan Afganistan'a geri dönen mülteciler, ülkeye varışlarında sınırda yardım aldıktan sonra memleketlerine gönderildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, birkaç ay önce yaptığı açıklamada 10.000'den fazla Afganistan vatandaşının, başta İran ve Pakistan olmak üzere yurtdışında hapiste tutulmaya devam ettiğini söylemişti.

