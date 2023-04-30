Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarında 5 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi. Bölgesel Afet Yönetim Otoritesinden (PDMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde 24 saat süren yağışların, su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, yağışların yol açtığı su baskınları ve kazalar nedeniyle Belucistan'a bağlı bölgelerden Huzdar'da 2, Labella'da 2 ve Kech'te 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ONLARCA EV VE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli yağışlar nedeniyle Belucistan ulaşımında kilit öneme sahip iki ana yolun ulaşıma kapanması sonucunda eyaletin, ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği aktarılan açıklamada, en az 10 bölgedeki onlarca evin ve tarım alanlarının zarar gördüğü kaydedildi.

19 MART'TA DA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Belucistan'da 19 Mart'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle, 8'i aynı aileden, 10 kişi hayatını kaybetmişti.