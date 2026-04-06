Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Swabi, Dera İsmail Han ve Aşağı Dir bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Swabi bölgesindeki bir evin çatısının çökmesi sonucu bir çiftçi ile kız kardeşi yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yetkililer, şiddetli yağmurun kerpiç evi zayıflattığını ve kurtarma ekiplerinin göçük altında kalan yaralıları enkazdan çıkardığını açıkladı.

Dera İsmail Han bölgesinde 2 kişi öldü

Dera İsmail Han bölgesinde ise bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların bazı yerleşimlerde su baskınlarına yol açtığını, ev ve yolların sular altında kaldığını belirtti.

Öte yandan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki konteynerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Polis ve kurtarma ekipleri, kazanın Gomal Üniversitesi yolu yakınlarında meydana geldiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Aşağı Dir bölgesinde 2 kişi hayatını kaybetti

Aşağı Dir bölgesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bir kişinin duvar çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bir diğer kişinin ise evdeki odanın çökmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların ilerleyen saatlerde de sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.