Albüm: Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 11 Ölü, 49 Yaralı

BANNU, 31 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 10'u çocuk ve 1'i kadın olmak üzere en az 11 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı.

Kurtarma yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, can kayıpları şiddetli yağışların birçok evin çatısının çökmesine ve kısmi hasara neden olduğu Bannu, Kuzey Vaziristan ve Kohat bölgelerinde yaşandı.

