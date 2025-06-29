Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
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Pakistan'da etkili olan muson yağmurları nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi de yaralandı.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) etkisini sürdüren muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada, aşırı yağışların, ülke genelinde son 3 günde ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

MUSON YAĞMURLARININ DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

En çok can kaybının 19 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, Pencap eyaletinde de 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sind ve Belucistan eyaletlerinde de 7 kişinin aşırı yağışlar yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada, muson yağmurlarının sürmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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