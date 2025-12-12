Pakistan'da düzenlenen saldırıda 5 polis yaralandı

Haberler

Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralandı. Saldırı sonrasında güvenlik güçleri, saldırıyı püskürtüp birkaç militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan'da artan silahlı saldırılar, özellikle terör gruplarının faaliyet gösterdiği bölgelerde kaygı veriyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, bölge polisi, Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin, zamanında hareket ederek saldırıyı püskürtmeyi başardığını kaydeden polis, çatışmanın 3 saat sürdüğü ve birkaç militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Polis, saldırıda 5 personelin yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Dün Shaikh Landak bölgesinde futbol maçı sırasında oyun alanına dört pervaneli insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi yaralanmıştı.

-? ? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
