Pakistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 5 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Geo News'in haberine göre, silahlı soyguncular, bölgedeki Shekhani kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda Pencap Emniyeti'ne bağlı 5 polis hayatını kaybederken 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çatışma sırasında bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.