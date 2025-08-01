Pakistan'da Polis Kontrol Noktasına Saldırı: 5 Polis Hayatını Kaybetti
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi, operasyon devam ediyor.
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Han bölgesinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Geo News'in haberine göre, silahlı soyguncular, bölgedeki Shekhani kontrol noktasına saldırı düzenledi.
Saldırıda Pencap Emniyeti'ne bağlı 5 polis hayatını kaybederken 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çatışma sırasında bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel