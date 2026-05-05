Pakistan'da patlayıcı yüklü araç ordu tarafından havaya uçuruldu

- Olayda bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri kontrol noktasına yaklaştığı sırada ordu tarafından tespit edilen patlayıcı yüklü aracın havaya uçurulması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, olay, Hayber Pahtunhva'nın Güney Veziristan bölgesinde meydana geldi.

Aracın askeri kontrol noktasına varmadan havaya uçurulması sonucu bölgede bir sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Patlamada ayrıca çevredeki binalar hasar görürken bazı evler kısmen yıkıldı.

Güvenlik yetkilileri, aracın imha edilmesiyle büyük can kaybının önlendiğini belirtti.

Saldırı girişiminde bulunanlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
