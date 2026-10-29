Pakistan'da park halindeki ambulansta oksijen tüpü patladı, 8 kişi öldü

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İSLAMABAD, 29 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir ambulansın içinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Polisin açıklamasına göre patlama, çarşamba gecesi Tharparkar ilçesinin Nagarparkar kentinde bir ambulansta meydana geldi.

Yetkililer, yaralıların tıbbi müdahalenin ardından Karaçi'ye sevk edildiğini belirtti.

Yerel medyaya göre, ambulans patlama sırasında bir sağlık tesisinde park halindeydi.

Polis, delilleri incelemek ve patlamanın nedenini belirlemek üzere Mirpurkhas ve Karaçi'den uzman ekiplerin çağrıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua