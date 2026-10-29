Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pakistan'da park halindeki ambulansta oksijen tüpü patladı, 8 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Sind eyaletinde bir ambulansın oksijen tüpü patladı; 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Karaçi'ye sevk edilirken, polis patlamanın nedenini belirlemek için uzman ekipleri çağırdı.

İSLAMABAD, 29 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir ambulansın içinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Polisin açıklamasına göre patlama, çarşamba gecesi Tharparkar ilçesinin Nagarparkar kentinde bir ambulansta meydana geldi.

Yetkililer, yaralıların tıbbi müdahalenin ardından Karaçi'ye sevk edildiğini belirtti.

Yerel medyaya göre, ambulans patlama sırasında bir sağlık tesisinde park halindeydi.

Polis, delilleri incelemek ve patlamanın nedenini belirlemek üzere Mirpurkhas ve Karaçi'den uzman ekiplerin çağrıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'nun partisinin, 'Arap partileri oyları çaldı' iddiasına yalanlama

Sandıktaki hezimete uydurduğu kılıf elinde kaldı! Anında yalanladılar
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç

Duş alırken fark etti! Telefondan çıkanlar genç kadını dehşete düşürdü
Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4.3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi