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Pakistan'da muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor: 260 ölü

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Pakistan'da muson yağışlarının yol açtığı olaylarda 1 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olaylar nedeniyle 1 Temmuz'dan bu yana Pencap eyaletinde 98, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 77, Sindh eyaletinde 55, Belucistan eyaletinde ise 30 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu (Wasa) tarafından yapılan açıklamada, Pencap'ın Multan şehrinde son 48 yılın yağış rekorunun kırıldığı bildirildi.

Pakistan'da muson yağışlarının yol açtığı olaylarda 1 Temmuz'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi. Pakistan'da muson yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olaylar nedeniyle 1 Temmuz'dan bu yana Pencap eyaletinde 98, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 77, Sindh eyaletinde 55, Belucistan eyaletinde ise 30 kişi hayatını kaybetti.Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu (Wasa) tarafından yapılan açıklamada, Pencap'ın Multan şehrinde son 48 yılın yağış rekorunun kırıldığı bildirildi.Öte yandan, şiddetli yağış tahmini nedeniyle Haydarabad, Sanghar, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Jamshoro, Matiari, Badin ve Mirpur Khas şehirlerinde bugün okullar tatil edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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