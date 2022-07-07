Pakistan'da kurbanlıklar, oto kuaföründe yıkatılarak bayrama hazırlanıyor - Haberler

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Pakistan'da kurbanlıklar, oto kuaföründe yıkatılarak bayrama hazırlanıyor

AA - Sabir Mazhar - Güncel
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişini tamamlayıp kurbanlık satın alan bazı Pakistanlılar, büyükbaş hayvanlarını oto kuaförlerine götürüp köpük ve tazyikli suyla yıkattıktan sonra kesime hazır hale getirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram alışverişini tamamlayıp kurbanlık satın alan bazı Pakistanlılar, büyükbaş hayvanlarını oto kuaförlerine götürüp köpük ve tazyikli suyla yıkattıktan sonra kesime hazır hale getirdi. Tazyikli sudan rahatsız olan büyükbaş hayvan, bir ara oto kuaförüne çifte atmaya çalıştı. Hint Yarımadası'nda kurbanlıklar, özenle süslendikten sonra pazara getiriliyor. Bazı büyükbaşların boynuzları rengarenk boyanırken küçükbaş hayvanların ayaklarına halhal, boyunlarına boncuk takılıyor.

AA / Sabir Mazhar - Güncel

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