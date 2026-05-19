Pakistan'da 22 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde "Hindistan destekli" olduğu belirtilen militanlara karşı 17 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçlerince ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı belirtildi.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
