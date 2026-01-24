Pakistan'daki Düğün Töreninde İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 10 Yaralı
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dera İsmail Han'da bir düğün sırasında gerçekleşen intihar saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.
DERA İSMAIL HAN, 24 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dera İsmail Han'da meydana gelen intihar saldırısının olay yerini inceleyen insanlar, 24 Ocak 2026.
Polis cuma günü yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
