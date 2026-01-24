Pakistan'daki Düğün Töreninde İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 10 Yaralı

DERA İSMAIL HAN, 24 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dera İsmail Han'da meydana gelen intihar saldırısının olay yerini inceleyen insanlar, 24 Ocak 2026.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde bir düğünde meydana gelen intihar saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Polis cuma günü yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)