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Pakistan'da Çocuk Felci Vakası Artıyor

Pakistan'da Çocuk Felci Vakası Artıyor
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Peşaver'de yapılan Ulusal Aşılama Günleri kapsamında, Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir çocukta çocuk felci virüsü tespit edildi. Bu, 2025 yılındaki yedinci vaka olarak kayıtlara geçti.

PEŞAVER, 24 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver'de Ulusal Aşılama Günleri kampanyası kapsamında çocuk felci aşısı yapılan bir çocuğu işaretleyen sağlık çalışanı, 21 Nisan 2025.

Pakistan Ulusal Sağlık Hizmetleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir çocukta çocuk felci virüsüne rastlandığını duyurdu. Böylece yılın yedinci çocuk felci vakası teyit edilmiş oldu. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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