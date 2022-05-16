Pakistan'da aşırı sıcaklar yüzünden halk sulama kanallarında serinliyor - Haberler

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Pakistan'da aşırı sıcaklar yüzünden halk sulama kanallarında serinliyor

AA - Sabir Mazhar - Güncel
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Pakistan'ın Karaçi kenti sakinleri, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Pakistan'ın Karaçi kenti sakinleri, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Şehir merkezindeki gönüllü bir vatandaş ise aşırı sıcaklardan bunalan insanlara sırtında taşıdığı basınçlı pompa ile su püskürterek onları serinletti.

AA / Sabir Mazhar - Güncel

Pakistan, Karaçi, su, Güncel, Haberler

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