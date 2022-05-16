Pakistan'da aşırı sıcaklar yüzünden halk sulama kanallarında serinliyor - Haberler

Pakistan'ın Karaçi kenti sakinleri, son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Şehir merkezindeki gönüllü bir vatandaş ise aşırı sıcaklardan bunalan insanlara sırtında taşıdığı basınçlı pompa ile su püskürterek onları serinletti.