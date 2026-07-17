Pakistan: Hayber Pahtunhva eyaletinde 24 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'da güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde 24 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Geo News'ün haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, son dönemde bölgede artan terör saldırılarının arkasında "Hindistan destekli" olduğu belirtilen militanların yer aldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı geniş çaplı operasyon başlattığı bildirilen açıklamada, bu operasyonlar sırasında 24 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.