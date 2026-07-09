Pakistan Başbakanı Şerif'ten artan terör olaylarının ardından operasyonların süreceği mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belucistan eyaletinde son günlerde artan terör olaylarının ardından militanlara yönelik operasyonların süreceği sinyalini verdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın Quetta bölgesinde düzenlenen bir toplantıya başkanlık eden Şerif, eyalette son günlerde artan terör olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şerif, terörizmin sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, terörle mücadelenin Pakistan'daki "son militan etkisiz hale getirilene kadar" devam edeceğini vurguladı.

Terörizmin tüm imkanlar seferber edilerek ortadan kaldırılacağına dikkati çeken Şerif, ülkesinin "ilerleme ve refahın merkezi haline geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, dün düzenlediği basın toplantısında, Belucistan'da son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 54 militanın etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmalarda 38 güvenlik görevlisi ile 4 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.