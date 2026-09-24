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Pakistan Başbakanı Şerif, BM'de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile barışı görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı; Şerif itidal ve diplomatik temaslar çağrısı yaparken taraflar işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Şerif, görüşmede, bölgede devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için itidal gösterilmesi, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasının önemine işaret eden Şerif, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik "samimi ve yapıcı" rolünü sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Pezeşkiyan da Pakistan'ın "ilkeli diplomasisini" ve bölgesel barış ile güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarını takdir etti.

Pakistan ile İran arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve inanca dayandığını belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirme isteğini yineledi.

Mevcut sorunların ele alınmasına ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkati çeken taraflar, bölgesel barış, güvenlik ve refah için birlikte çalışma ve işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.

Kaynak: AA
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