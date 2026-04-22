Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, İran'la geçici ateşkesi uzatan Trump'a teşekkür etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını kabul etmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Şerif, çatışmanın müzakerelerle çözümü için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Diplomatik çabaların devam edebilmesi amacıyla ateşkesin uzatılması yönündeki taleplerini kabul ettiği için Trump'a teşekkür ettiğini ifade eden Şerif, Pakistan'ın çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelerinde kapsamlı bir 'barış anlaşmasına' varılmasını içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

Kaynak: AA / Şilan Turp
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses

Televizyon başındaki futbolseverleri ürperten ses

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu

Seyir halindeyken fark etti, hiç düşünmeden geri manevra yaptı
Bir taraftarın Sadettin Saran'a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi

Taraftarın Sadettin Saran'a söylediği şey sonrası ortalık karıştı