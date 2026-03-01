Pakistan Başbakanı Şerif'ten İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı paylaştı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamaney için taziyede bulunarak, Pakistan'ın yas döneminde İran halkının yanında olduğunu kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şerif, "Pakistan ayrıca uluslararası hukuk normlarının ihlali nedeniyle endişe duyuyor. Devletlerin ya da hükümetlerin liderlerinin hedef alınmaması çok eski bir gelenektir." ifadesini kullandı.

Şerif, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle telefonda görüştü

Şerif, ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durumu ele aldığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermesi nedeniyle artan gerilimden derin duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için taraflara derhal itidal, diyalog ve gerilimi azaltmaları çağrısı yaptığını kaydeden Şerif, Pakistan'ın Ürdün'e ve bölgede sükunetin sağlanmasına destek verdiğini belirtti.

Şerif, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşmesinde de Pakistan'ın Bahreyn halkıyla "dayanışma içinde olduğunu" söyledi, diyalog ve diplomasinin yanı sıra uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.