Pakistan Başbakanı Şerif, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Şerif, "Pakistan'ın, bu zor zamanda Azerbaycan'la tam dayanışma içinde olduğunu ilettim." ifadesini kullandı.

Şerif, ayrıca gerginliğin azaltılmasının önemi ve bölgede barışın yeniden tesis edilmesinin aciliyeti konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.