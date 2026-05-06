Pakistan'dan Hürmüz Açıklaması: "mevcut İvme, Anlaşmayla Sonuçlanabilir'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki 'Özgürlük Projesi' operasyonunu durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Şerif, bu gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrar için umut verici olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki "Özgürlük Projesi" operasyonunu durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, mevcut diplomatik ivmenin "bölge ve ötesinde kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak uzun vadeli bir anlaşmayla sonuçlanacağı" yönünde umutlu olduklarını söyledi.


Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin durdurulmasına ilişkin zamanında yaptığı açıklama ve cesur liderliği nedeniyle Başkan Donald Trump'a minnettarım.
Başkan Trump'ın, Pakistan ve diğer kardeş ülkelerden, özellikle de Suudi Arabistan Krallığı ile sevgili kardeşim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman'dan gelen talebe olumlu yanıt vermesi, bu hassas dönemde bölgesel barış, istikrar ve uzlaşı çabalarının ilerletilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Pakistan, itidalin korunmasını, çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesini destekleyen tüm çabalara bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Mevcut ivmenin, bölge ve ötesinde kalıcı barış ve istikrarı güvence altına alacak uzun vadeli bir anlaşmayla sonuçlanacağı konusunda büyük umut taşıyoruz."
Kaynak: ANKA
