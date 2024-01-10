Pakistan Başbakanı, küresel birlik çağrısında bulundu

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumlarla mücadele etmek için küresel birlik çağrısında bulundu.

Başbakan Kakar, başkent İslamabad'da düzenlenen Küresel Sağlık Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Kovid-19 gibi hastalıkların ve 2022'de Pakistan'da yaşanan sel felaketinin vatandaşların sağlığını etkilediğini, sosyal ve ekonomik etkileri olduğunu söyledi.

İklim direncinin sağlık politikalarına ve sistemlerine entegre edilmesinin önemini vurgulayan Kakar, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlarla ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini ifade etti.

Kakar, Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumlarla mücadele etmek için küresel birlik çağrısında bulunarak, ülkesinin iklim değişikliğinden en çok etkilenen 8. ülke olduğunu dile getirdi.

Sağlık sektöründeki işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapan Kakar, acil durumlara etkili cevap verilebilmesi için bilgi paylaşımı, ortak araştırma ve işbirliği stratejilerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Pakistan'da 2022'de meydana gelen sellerde yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı. Sellerin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.