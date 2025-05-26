Pakistan, 45 Milyon Çocuğu Çocuk Felcine Karşı Aşılamak İçin Ulusal Kampanya Başlattı

Pakistan, 45 Milyon Çocuğu Çocuk Felcine Karşı Aşılamak İçin Ulusal Kampanya Başlattı
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Pakistan Sağlık Bakanlığı, 5 yaş altı 45 milyondan fazla çocuğun aşılanması amacıyla 2025 yılının 3. Ulusal Çocuk Felci Aşılama Kampanyası'nı başlattığını duyurdu. Aşılama kampanyasının, çocuk felcinin ortadan kaldırılması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İSLAMABAD, 26 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Sağlık Bakanlığı, 5 yaş altı 45 milyondan fazla çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması amacıyla 2025 yılının 3. Ulusal Çocuk Felci Aşılama Kampanyası'nı başlattıklarını duyurdu.

Başbakanlık Çocuk Felcinin Ortadan Kaldırılması Odak Kişisi Ayeşa Rıza Faruk, pazar günkü açılış töreninde çocuk felcinin ortadan kaldırılmasının ülke açısından önemini vurguladı. Çocuk felciyle mücadeleyi "büyük bir onur meselesi" olarak nitelendiren Faruk, virüsün bulaşmasını durdurmak ve 2025'in sonuna kadar virüsü tamamen ortadan kaldırmak için izlenecek yol haritasını açıkladı.

"Bu kampanya hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasında son derece önemli bir dönüm noktasıdır" diyen Faruk, kampanyanın bağışıklama uçurumunun giderilmesindeki ve bulaşıcılığın yüksek olduğun dönem öncesinde virüsün dolaşımının durdurulmasındaki rolüne dikkat çekti.

Pakistan'da bu yıl şimdiye kadar 10 çocuk felci vakasının görüldüğünü ve 68 ilçedeki 127 test bölgesinden alınan 272 kanalizasyon örneğinde virüs tespit edildiğini kaydeden bakanlık, tehdidin devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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