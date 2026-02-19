Pakistan, 12 kişinin öldüğü bombalı saldırı nedeniyle Afgan diplomatı Bakanlığa çağırdı

Pakistan, Hayber Pahtunhva eyaletinde 17 Şubat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Afgan diplomatın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve saldırının kınandığını açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığından Bajaur bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda Afgan topraklarının kullanılması üzerine diplomatik adım atıldığı belirtilen açıklamada, Afgan diplomatın Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Pakistan, Bajaur'da Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınadı." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki kontrol noktasına 17 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 güvenlik görevlisi ile 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), eyaletin Bajaur bölgesinde militanların kontrol noktasını hedef aldığını ve saldırının Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarınca düzenlendiğini açıklamıştı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.