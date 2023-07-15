Özvatan Kaymakamlığından ayrılan Yakup Hacıismailoğlu veda mesajı yayımladı

Dil eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılan Yakup Hacıismailoğlu, Özvatan'daki görev süresince yaptığı hizmetleri ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.