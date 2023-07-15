Özvatan Kaymakamlığından ayrılan Yakup Hacıismailoğlu veda mesajı yayımladı
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Dil eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılan Yakup Hacıismailoğlu, Özvatan'daki görev süresince yaptığı hizmetleri ve desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.
Özvatan Kaymakamlığından ayrılan Yakup Hacıismailoğlu, veda mesajı yayımladı.
Hacıismailoğlu, mesajında, dil eğitimi dolayısıyla görevinden ayrıldığını belirtti.
Özvatan'daki görevi boyunca vatandaşa hizmet etmek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Hacıismailoğlu, "Çalıştığım süre içerisinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek'e, Belediye Başkanı Halit Demir'e, ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, muhtarlarımıza, Kaymakamlıktaki bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hacıismailoğlu, yaklaşık 1 yıl önce Özvatan Kaymakamlığına atanmıştı.