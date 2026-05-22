Özlüce Barajı'nın Dolusavak Kapakları 7 Yıl Sonra Açıldı
Elazığ ile Bingöl sınırındaki Özlüce Barajı'nda etkili yağışlar sonucu dolusavak kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı. Suyun boşalma anı cep telefonuyla kaydedildi.
Etkili olan yağışlarla dolan Özlüce Barajı'nda dolusavak kapakları, aradan geçen 7 yılın ardından açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte su barajdan boşalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde suyun dolusavaktan köpürerek aktığı ve kısa sürede dere yatağına doğru ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı