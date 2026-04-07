İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest Haber Videosunu İzle
İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest
CHP lideri Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" dedi. Özel'in bu çıkışı siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Kütahya mitinginde "Şimdi Ekrem Başkan içeride olabilir, yerine bana bir Cumhurbaşkanı adayı lazım" çıkışına imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 

"İMAMOĞLU, BELEDİYE YÖNETİMİNDEN SONRA..."

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özel, "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" dedi.

CHP KURMAYLARI RAHATSIZ 

Öte yandan CHP kurmayları, Özel'in Kütahya'da yapmış olduğu açıklamadan rahatsız... "Vefa" vurgusu yapan kurmaylar "Ekrem Bey’i tartıştırmak istemiyoruz. Vefa var. O olmuyor başka birini arıyoruz anlamında değil. İrticalen konuştuğu için aslında şunu söylüyor: Hepiniz adaysınız. Adaylık noktasında da seçim sathına girene kadar biz kendimiz kamuoyu yoklaması yapmayacağız ama kimin adaylığıyla bu seçim alınıyorsa onunla seçime gideceğiz" dedi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
