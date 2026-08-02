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Özgür Özel: "YENİ Parti, milletin partisidir"

Özgür Özel: 'YENİ Parti, milletin partisidir'
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur. YENİ Parti, milletin partisidir. Milletin partisinin yolu açık olsun" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur. YENİ Parti, milletin partisidir. Milletin partisinin yolu açık olsun" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından eski konuşmalarından video paylaşarak, şu notu düştü:

"Tarihte; kuruluşu, adı ve bütçesi millet tarafından belirlenen başka bir parti yoktur. YENİ Parti, milletin partisidir. Milletin partisinin yolu açık olsun."

Kaynak: ANKA
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