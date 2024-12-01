Özgür Özel, Yeni CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ı Tebrik Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Cem Aydın'ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Özel, "17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayımızda Gençlik Kolları Genel Başkanlığımız'a seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

CHP 17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayı'nda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Cem Aydın'ı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden tebrik ederken önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve ekibine teşekkürlerini iletti. Özel'in resmi X hesabından yaptığı paylaşım şu şekıilde:

"17. Olağan Gençlik Kolları Gelecek ve Umut Kurultayımızda Gençlik Kolları Genel Başkanlığımıza seçilen Cem Aydın ve yönetimini tebrik ediyor, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Görev süresini tamamlayan ancak partimize hizmetleri devam edecek olan önceki dönem Gençlik Kolları Genel Başkanımız Gençosman Killik ve yönetimine teşekkür ediyorum."