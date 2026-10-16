Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu savunması sonrası Silivri'de konuştu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de görülen İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunması sonrası konuştu. Özel, "Bir tarafta kör kuruşu tenezzül etmeyip İstanbul'a hizmet edenlere iftira edenler, öbür tarafta sadece Esenyurt'a atadıkları kayyumun evinden milyon avrolar çıkanlar, milletin gözünün önündedir" dedi. Dervişoğlu ise, "Bütün düşüncelerini açık ve net biçimde ortaya koyan, hakkı, hukuku, adaleti savunan, gasp edilmiş haklarını bile şahsileştirmeyen tarihi bir savunma izledik" diye konuştu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 100'üncü duruşmasını takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından duruşma sonrası Özel ve Dervişoğlu açıklama yaptı.

'7 MİLYON AVRO PARAYI KOYMAK İÇİN ÖZEL BİR EV KİRALAMIŞ'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli arkadaşlar, Ekrem Başkanımızın savunmasının üçüncü gününü hep birlikte takip ettik. Son kısmı mahkeme heyetinin de uygun görmesiyle yarın tamamlanacak. Normalde bugün akşama kadar planlanmıştı. Ben her gün kapsamlı değerlendirmeler yaptım. Bugün için söyleyeceğim konu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle ilgili bütün iddialara somut, kanıtlı, ekrana yansıtan yanıtlar verdiği ve ilk günden beri, kişi kendinden bilir işi şeklinde birilerinin aradığı para kasaları, paraları nereye sakladınız, nerede bu para diye soruların cevabını, o paraların nerede olduğunu teker teker söyledi. İstanbul'da yaptığı sosyal belediyecilik uygulamalarında olduğu, AK Parti'nin kamulaştırdığı dere yataklarında o paraları harcadığı, Üsküdar'ın su basan sahilini artık su basmayan bir hale gelmesi için yaptığı yatırımları, İSKİ'nin milyarlık yatırımlarını ve İstanbul'da israfı bitirdiğini, rantı kapattığını ve kaynakları doğru yere kullandığını, aradığı paraların İstanbul'da hizmet olarak olduğunu, kendi evinde ya da burada yargılanan kimsenin evinde, iş yerinde, hesabında, yakınlarında herhangi bir yerinde kör kuruşunun yakalanmadığını ama sadece Esenyurt'a atadıkları kayyumun sağ kolu olarak Beyoğlu'ndan getirdiği, kayyumun farklı olarak getirip Esenyurt'a yerleştirdiği kişinin evinden, hatta kendi evi de değil, 'kasa ev' olarak bir terminolojiyle tanıştık ve 7 milyon avro parayı koymak için özel bir ev kiralamış, bu ortaya çıktı. Bir tarafta kör kuruşu tenezzül etmeyip İstanbul'a hizmet edenlere iftira edenler, öbür tarafta sadece Esenyurt'a atadıkları kayyumun evinden milyon avrolar çıkanlar, milletin gözünün önündedir" dedi.

'TARİHİ BİR SAVUNMA İZLEDİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Mesele haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik olunca ortak vaziyet almamız icap eden durumlar da kendini hissettiriyor. Burada bulunmuşum, aslına bakarsanız insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğun yerine getirilmesi anlamına gelir. Yüzüncü gün bugün buradaki yargılamanın. Her duruşmadan sonra ben şu soruyu yönelttim: Tutuklamayı icap ettirecek bir şey var mı? Bu yargılama devam ediyor ama tutuklama istisnai bir durumdur. Cezalandırmaya yönelik hale geldi. Verilen ifadelerde bunları gözlemleyebildiniz mi diye sorguladım. Bana hiç kimse Ekrem İmamoğlu ile ilgili tutuklamasını icap ettirecek bir isnadın, ihtimalin dahi olamayacağını söylediler. Bugün duruşmayı yerindeyiz dedim. Kimin yerinde olmak istemezsiniz diye bana sorarsanız, bu mahkemenin savcısı ve hakimlerinin yerinde olmayı hiç istemezdim. Dolayısıyla bütün düşüncelerini açık ve net biçimde ortaya koyan, hakkı, hukuku, adaleti savunan, gasp edilmiş haklarını bile şahsileştirmeyen tarihi bir savunma izledik. İnsanların önce hukukun üstünlüğüne inanması lazım. Hukukun üstünlüğüne inanacak ki adaletin kendinde tesis edilmesine katkı sağlasın. İnsanların yine demokrasiye inanması lazım. Demokrasiye inansınlar ki kişisel hak ve özgürlüklerin önemini anlasınlar. Türkiye'de 25 yıldır kişilerin kendilerine göre uydurduğu hukuk, kendilerine göre uyguladığı yargılama, kendilerine göre inşa ettikleri bir düzeni sürdürebilme gayretleri var. Ben dediğim gibi burada bulunmayı inandığım şeylerle ilişkilendirilsin diye diliyorum ve umut ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim tekrar: Ne zaman gelsem sizi burada görmek güzel diyorlar. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Her zaman hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüğün yanında olmaya da devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı