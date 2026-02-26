CHP Genel Başkanı Özel, Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: ANKA