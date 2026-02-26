Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

