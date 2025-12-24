Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Fenerbahçe Başkan Vekili Salar ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı Sadettin Saran hakkında görüştü. Özel, Saran'ın gözaltına alınmasını 'provokatif ve düşmanca' bulduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ilişkin süreç hakkında Salar'dan bilgi aldı.

Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Saran'ın jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltına alınmasını "provokatif ve düşmanca" bulduğunu bildirdi.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Özel, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
