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Özgür Özel'den Recai Kutan için Taziye Mesajı

Özgür Özel'den Recai Kutan için Taziye Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı diledi. Özel, vefat haberini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 94 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve ESAM Genel Başkanı Recai Kutan için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Milli Görüş Hareketinin önemli isimlerinden, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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